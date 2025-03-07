«Мы создаём новое на основе друг друга»: глава Mistral AI рассказал, что не воспринимает DeepSeek как конкурента, но собирается выпустить модель «мощнее», чем у него

И достаточно скоро.Об этом Артур Менш рассказал WSJ в небольшом интервью. По его словам, в «скором времени» стартап выпустит модели, которые превзойдут разработки китайской DeepSeek. Когда это случится — не уточнил.При этом DeepSeek компания рассматривает не как конкурента — а как «полезного участника сообщества разработчиков ПО с открытым исходным кодом». И Mistral AI, и DeepSeek делают свои разработки общедоступными.По словам Менша, открытый код позволяет компаниям создавать новое на основе друг друга. А оставаться «поставщиком лучших моделей» можно совсем недолго — пока кто-то не выпустит модель помощнее.Глава Mistral AI Артур Менш. Источник: BloombergФранцузскую Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. Многие инвесторы верят, что компания сможет закрепиться на международном рынке, писало Bloomberg.За всё время работы Mistral AI привлёк $1,14 млрд — от Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Andreessen Horowitz, Nvidia и других. Летом 2024 года компания получила оценку в $6 млрд.Валерия ИльинаAI14 феврLe Chat: что умеет бесплатный чат-бот от Mistral AI Пробуем раскрыть преступление с помощью нейросети.#новости #mistralai