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Евгения Евсеева
AI

«Мы создаём новое на основе друг друга»: глава Mistral AI рассказал, что не воспринимает DeepSeek как конкурента, но собирается выпустить модель «мощнее», чем у него

И достаточно скоро.

  • Об этом Артур Менш рассказал WSJ в небольшом интервью. По его словам, в «скором времени» стартап выпустит модели, которые превзойдут разработки китайской DeepSeek. Когда это случится — не уточнил.
  • При этом DeepSeek компания рассматривает не как конкурента — а как «полезного участника сообщества разработчиков ПО с открытым исходным кодом». И Mistral AI, и DeepSeek делают свои разработки общедоступными.
  • По словам Менша, открытый код позволяет компаниям создавать новое на основе друг друга. А оставаться «поставщиком лучших моделей» можно совсем недолго — пока кто-то не выпустит модель помощнее.
Глава Mistral AI Артур Менш. Источник: Bloomberg
Глава Mistral AI Артур Менш. Источник: Bloomberg
  • Французскую Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. Многие инвесторы верят, что компания сможет закрепиться на международном рынке, писало Bloomberg.
  • За всё время работы Mistral AI привлёк $1,14 млрд — от Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Andreessen Horowitz, Nvidia и других. Летом 2024 года компания получила оценку в $6 млрд.
Валерия Ильина
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#новости #mistralai

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