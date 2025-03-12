АСТ заподозрили в применении ИИ для обложки нового «Ведьмака» — издательство заявило, что её рисовал художник

Но всё-таки без ИИ не обошлось.5 марта 2025 года АСТ заявило, что выпустит в России книгу «Ведьмак: Перекрёсток воронов» о молодом Геральте — главном герое серии — и тогда же показало её обложку.В интернете заподозрили, что изображение создали с помощью ИИ: на это обратили внимание даже в других странах, пишет DTF.12 марта издательство сообщило, что обложку нарисовал художник, который уже оформлял книги из серии «Мастера фантазии», «Легенды хоррора» и «Мастера ужасов». Вместе с этим АСТ показало промежуточные варианты изображения и пообещало доработать его.Но без нейросетей не обошлось: на одном из вариантов обложки виден водяной знак фотобанка Shutterstock. Также картинка доступна в подборке сгенерированных с помощью ИИ изображений.Изображение, сгенерированное при помощи ИИОбложка издательства#новости #ии