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Евгения Евсеева
AI

АСТ заподозрили в применении ИИ для обложки нового «Ведьмака» — издательство заявило, что её рисовал художник

Но всё-таки без ИИ не обошлось.

  • 5 марта 2025 года АСТ заявило, что выпустит в России книгу «Ведьмак: Перекрёсток воронов» о молодом Геральте — главном герое серии — и тогда же показало её обложку.
АСТ заподозрили в применении ИИ для обложки нового «Ведьмака» — издательство заявило, что её рисовал художник
  • В интернете заподозрили, что изображение создали с помощью ИИ: на это обратили внимание даже в других странах, пишет DTF.
  • 12 марта издательство сообщило, что обложку нарисовал художник, который уже оформлял книги из серии «Мастера фантазии», «Легенды хоррора» и «Мастера ужасов». Вместе с этим АСТ показало промежуточные варианты изображения и пообещало доработать его.
АСТ заподозрили в применении ИИ для обложки нового «Ведьмака» — издательство заявило, что её рисовал художник
АСТ заподозрили в применении ИИ для обложки нового «Ведьмака» — издательство заявило, что её рисовал художник
АСТ заподозрили в применении ИИ для обложки нового «Ведьмака» — издательство заявило, что её рисовал художник
АСТ заподозрили в применении ИИ для обложки нового «Ведьмака» — издательство заявило, что её рисовал художник
АСТ заподозрили в применении ИИ для обложки нового «Ведьмака» — издательство заявило, что её рисовал художник
  • Но без нейросетей не обошлось: на одном из вариантов обложки виден водяной знак фотобанка Shutterstock. Также картинка доступна в подборке сгенерированных с помощью ИИ изображений.
АСТ заподозрили в применении ИИ для обложки нового «Ведьмака» — издательство заявило, что её рисовал художник
Изображение, сгенерированное при помощи ИИ
Изображение, сгенерированное при помощи ИИ
Обложка издательства
Обложка издательства

#новости #ии

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