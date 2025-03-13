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Карина Пардаева
AI

Google DeepMind представила две ИИ-модели для управления роботами

Они помогут им выполнять «более широкий спектр задач».

Google DeepMind
  • Gemini Robotics — это продвинутая модель VLA (vision-language-action, «зрение-язык-действие») на основе Gemini 2.0 для управления роботами. С её помощью роботы способны выполнять сложные и многоэтапные задачи, например, сложить оригами или упаковать перекус в ziplock-пакет, говорится на сайте компании.
  • Gemini Robotics-ER улучшает пространственное восприятие роботов, помогая им точнее ориентироваться в 3D-среде, распознавать объекты и строить оптимальные траектории движения. Например, модель может определить, как правильно взять кофейную кружку за ручку и выбрать безопасный путь движения руки.
  • Пока Google лишь продемонстрировала возможности моделей, а доступ к Gemini Robotics-ER получили только «проверенные тестировщики» — робототехнические компании Agile Robots, Agility Robots, Boston Dynamics и Enchanted Tools. Сейчас Google DeepMind сотрудничает с разработчиком гуманоидных роботов Apptronik для создания «следующего поколения человекоподобных роботов».

#новости

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