Microsoft представила Copilot for Gaming — ИИ-напарника для игроков

Он будет помогать проходить игры и давать советы.Источник здесь и далее: MicrosoftMicrosoft анонсировала Copilot for Gaming на базе ИИ, пишет The Verge. Он будет помогать пользователям проходить игры и давать рекомендации, а также выполнять некоторые задачи, например, скачивать или запускать игры. На первом этапе сервисом удастся воспользоваться через мобильное приложение Xbox.Copilot for Gaming станет своего рода игровым напарником, объяснили в Microsoft. Функция будет предоставлять советы, гайды и полезную информацию об игровом мире. Она в том числе сможет давать персональные рекомендации на основе геймплея.Во время пресс-брифинга Microsoft продемонстрировала работу Copilot for Gaming. Один из примеров касался Overwatch 2: ассистент анализировал поведение игрока и указывал на ошибки, допущенные при игре в одиночку без командного взаимодействия. Помощник рекомендовал, каких героев можно выбрать, и объяснял, почему они подойдут ему.Ещё один пример демонстрировал работу Copilot в Minecraft: игрок мог задавать вопросы о создании предметов, а ассистент, анализируя происходящее на экране, давал рекомендации.Тестирование ранней версии Copilot for Gaming через мобильное приложение начнётся в апреле 2025 года среди участников программы Xbox Insider.#новости #microsoft