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Microsoft представила Copilot for Gaming — ИИ-напарника для игроков

Он будет помогать проходить игры и давать советы.

Источник здесь и далее: Microsoft
  • Microsoft анонсировала Copilot for Gaming на базе ИИ, пишет The Verge. Он будет помогать пользователям проходить игры и давать рекомендации, а также выполнять некоторые задачи, например, скачивать или запускать игры. На первом этапе сервисом удастся воспользоваться через мобильное приложение Xbox.
  • Copilot for Gaming станет своего рода игровым напарником, объяснили в Microsoft. Функция будет предоставлять советы, гайды и полезную информацию об игровом мире. Она в том числе сможет давать персональные рекомендации на основе геймплея.
  • Во время пресс-брифинга Microsoft продемонстрировала работу Copilot for Gaming. Один из примеров касался Overwatch 2: ассистент анализировал поведение игрока и указывал на ошибки, допущенные при игре в одиночку без командного взаимодействия. Помощник рекомендовал, каких героев можно выбрать, и объяснял, почему они подойдут ему.

  • Ещё один пример демонстрировал работу Copilot в Minecraft: игрок мог задавать вопросы о создании предметов, а ассистент, анализируя происходящее на экране, давал рекомендации.

Microsoft представила Copilot for Gaming — ИИ-напарника для игроков

  • Тестирование ранней версии Copilot for Gaming через мобильное приложение начнётся в апреле 2025 года среди участников программы Xbox Insider.

#новости #microsoft

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