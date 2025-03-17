Roblox представила нейросеть Cube 3D для генерации 3D-объектов на платформе компании и через API

Она станет доступна до 24 марта 2025 года.ИИ создаёт 3D-модели по текстовому описанию. Например, пользователь, который разрабатывает гоночную игру, сможет ввести команду «сгенерируй мотоцикл» и получить основу объекта «за секунды», а потом добавить текстуру и цвет, пишет компания в блоге.Пример основы 3D-объекта и готовой модели с текстурами. Источник: RobloxДля обучения модели использовались «общедоступные датасеты и данные из экосистемы Roblox», — рассказала The Verge представитель компании Саманта Спилман.Cube 3D будет доступна в Roblox Studio — бесплатном сервисе для создания игр, которые можно публиковать на платформе Roblox.Интерфейс Roblox Studio. Источник: RobloxТакже появится версия с открытым исходным кодом для разработчиков. Они смогут обучать её на своих 3D-моделях и изображениях, а также интегрировать в приложения.В будущем компания планирует добавить генерацию объектов из изображений и функцию создания «сложных 3D-сцен» по описанию.Помимо Cube 3D Roblox анонсировала ИИ-инструменты для работы с текстом и генерации речи. Они позволят разработчикам добавлять в игры интерактивных неигровых персонажей (NPC), с которыми можно будет общаться. Функции появятся на платформе«в ближайшие месяцы».#новости #ии