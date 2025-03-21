OpenAI выпустила модели для озвучивания текста и создания голосовых помощников с поддержкой русского языка

Они доступны разработчикам и в бесплатной демоверсии.Компания представила модели на базе GPT-4o, которые преобразуют текст в аудио с помощью одного из предложенных ИИ-голосов, а также транскрибируют аудиозаписи и распознают речь в режиме реального времени.Они поддерживают более 100 языков, включая русский. Есть 11 голосов, для которых можно задать тон, эмоции и характер, описав их текстом. Например, заставить ИИ-агента говорить, как «безумный учёный», рассказал сотрудник OpenAI Джефф Харрис изданию TechCrunch.Нейросеть для озвучивания текста доступна в бесплатной демоверсии на сайте OpenAI.fm. Можно ввести максимум 1000 символов.Голос Coral с эмоциональной окраской «Средневековый рыцарь». Он описан как «глубокий, властный и слегка драматичный» с «благородным тоном» и эмоциями «волнения, предвкушения и ощущения тайны». Описание можно изменить. Генерация vc.ruГолос Ash с эмоциональной окраской «Профессионал». Он «чёткий, авторитетный и собранный» со «спокойной размеренной подачей». Генерация vc.ruНовые модели заменят нейросеть для преобразования текста в речь Whisper, которую OpenAI представила в 2023 году. Они делают меньше ошибок в словах и лучше распознают речь в шумной обстановке, а также реже «галлюцинируют» — выдумывают несуществующие слова, заявляют в компании.Число ошибок, которые делает Whisper и новые модели. Источник: OpenAIВ отличие от Whisper, компания не собирается публиковать открытый исходный код моделей. Они доступны разработчикам для работы через API.gpt-4o-transcribe и gpt-4o-mini-transcribe — модели для распознавания речи и преобразования её в текст. Работа с ними стоит $0,006 и $0,003 за минуту входного аудио соответственно (50 и 25 копеек по курсу ЦБ на 21 марта 2025 года). gpt-4o-mini-tts преобразует текст в аудио, 1 минута сгенерированной речи стоит $0,015 (1 рубль 27 копеек).#новости #openai