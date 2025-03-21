OpenAI выпустила модели для озвучивания текста и создания голосовых помощников с поддержкой русского языка

Голос Coral с эмоциональной окраской «Средневековый рыцарь». Он описан как «глубокий, властный и слегка драматичный» с «благородным тоном» и эмоциями «волнения, предвкушения и ощущения тайны». Описание можно изменить. Генерация vc.ru