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Артур Томилко
AI

Cloudflare добавила инструмент AI Labyrinth — он «обманывает» ботов, которые сканируют сайты для обучения ИИ без разрешения

Их перенаправляют на сгенерированные страницы с бесполезным контентом.

  • У компании уже есть бесплатный инструмент для блокировки ботов, которые собирают с сайтов данные для обучения ИИ. Его добавили летом 2024 года.
  • AI Labyrinth же позволяет не просто заблокировать бота, а замедлить его работу и потратить вычислительные ресурсы, на которые ИИ-компании тратят «значительные» деньги, заявляет Cloudflare.
  • Для этого тоже используется ИИ. Модель Workers AIс открытым исходным кодом позволяет создавать «лабиринт» из HTML-страниц с бесполезным контентом. Реальные пользователи его не видят, зайти на страницы могут только боты — это также позволяет точнее идентифицировать их.
  • По данным Cloudflare, ИИ-боты ежедневно генерируют более 50 млрд запросов к их сети, что составляет около 1% всего трафика.
  • AI Labyrinth доступен всем пользователям Cloudflare, в том числе на бесплатном тарифе. Подключить его можно в личном кабинете.

#новости #cloudflare

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