Китайская Tencent выпустила «рассуждающую» ИИ-модель Hunyuan-T1

Она основана на базе сверхбольшой модели TurboS, которую Tencent выпустила в феврале 2025 года.Опробовать ИИ-модель можно через веб-интерфейс или на Hugging Face.Как отмечает компания, модель «лучше захватывает большие текстовые фрагменты» — это позволяет ей «точнее» рассуждать и меньше галлюцинировать. При этом она требует «меньше ресурсов».Hunyuan-Т1 немного превосходит DeepSeek-R1, но уступает o1 от OpenAI в некоторых отраслевых тестах.Источник: TencentИсточник: TencentСтоимость использования — 1 юань (11,58 рубля по курсу ЦБ на 22 марта 2025 года) за миллион входных токенов и 4 юаня (46,32 рубля) за миллион выходных.Модель отвечает на английском, но понимает русский язык. На просьбу редактора написать хокку она подробно рассказала, как именно составляется такое стихотворение, а потом предприняла несколько попыток его написать, объясняя свои действия.Скриншот vc.ru#новости #hunyuan #tencent