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Евгения Евсеева
AI

Китайская Tencent выпустила «рассуждающую» ИИ-модель Hunyuan-T1

Она основана на базе сверхбольшой модели TurboS, которую Tencent выпустила в феврале 2025 года.

  • Опробовать ИИ-модель можно через веб-интерфейс или на Hugging Face.
  • Как отмечает компания, модель «лучше захватывает большие текстовые фрагменты» — это позволяет ей «точнее» рассуждать и меньше галлюцинировать. При этом она требует «меньше ресурсов».
  • Hunyuan-Т1 немного превосходит DeepSeek-R1, но уступает o1 от OpenAI в некоторых отраслевых тестах.
Источник: Tencent
Источник: Tencent
Источник: Tencent
Источник: Tencent
  • Стоимость использования — 1 юань (11,58 рубля по курсу ЦБ на 22 марта 2025 года) за миллион входных токенов и 4 юаня (46,32 рубля) за миллион выходных.
  • Модель отвечает на английском, но понимает русский язык. На просьбу редактора написать хокку она подробно рассказала, как именно составляется такое стихотворение, а потом предприняла несколько попыток его написать, объясняя свои действия.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #hunyuan #tencent

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