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Артур Томилко
AI

В генератор подкастов на основе заметок в Google NotebookLM добавили поддержку русского языка

И ещё больше 50 языков.

  • Google выпустила приложение NotebookLM в декабре 2023 года. Оно работает на основе Gemini и позволяет создавать и редактировать заметки с помощью ИИ.
  • В сентябре 2024 года в приложение добавили функцию Audio Overview, с помощью которой можно генерировать подкасты на английском языке на основе заметок. В 2025-м инструмент внедрили также в чат-бота Gemini и Google Docs.
  • Теперь Audio Overview начала поддерживать более 50 языков, включая русский, испанский, португальский, французский, хинди, турецкий, корейский и китайский, рассказала компания. Выбрать нужный язык можно настройках NotebookLM.
Видео Google 

#новости #google

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