В генератор подкастов на основе заметок в Google NotebookLM добавили поддержку русского языка

И ещё больше 50 языков. Google выпустила приложение NotebookLM в декабре 2023 года. Оно работает на основе Gemini и позволяет создавать и редактировать заметки с помощью ИИ.В сентябре 2024 года в приложение добавили функцию Audio Overview, с помощью которой можно генерировать подкасты на английском языке на основе заметок. В 2025-м инструмент внедрили также в чат-бота Gemini и Google Docs.Теперь Audio Overview начала поддерживать более 50 языков, включая русский, испанский, португальский, французский, хинди, турецкий, корейский и китайский, рассказала компания. Выбрать нужный язык можно настройках NotebookLM.Видео Google #новости #google