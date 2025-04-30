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Карина Пардаева
AI

Стартапы в США начали запускать продукты, которые помогут разоблачить пользователей ИИ-сервиса для «жульничества» на звонках Cluely

Его основатель назвал эти меры бесполезными.

  • Среди них — Validia из Сан-Франциско, запустившая бесплатное приложение Truely. ПО подаёт «сигнал», если пользователь запускает Cluely. Похожие функции анонсировал и стартап Proctaroo, чья платформа тоже «может обнаружить» пользователей Cluely, пишет TechCrunch.
  • Сооснователь Cluely Чунгин «Рой» Ли сравнил действия компаний с «неудачными» попытками бороться с «читерами» в игровой индустрии. По его словам, Cluely может перейти на выпуск «умных» очков, нейроинтерфейсов и других аппаратных решений, которые смогут обходить «разоблачительные» системы.
  • При этом Cluely начал пересматривать позиционирование, отмечает издание. С сайта и манифеста удалены упоминания об использовании сервиса на экзаменах и собеседованиях.
  • В разговоре с TechCrunch Ли объяснил смену фокуса стремлением «выйти на крупнейшие и значимые рынки».
Полина Лааксо
AI
Корреспондент The Verge протестировала ИИ-сервис Cluely для «жульничества» на собеседованиях и рабочих звонках — усилий больше, а результат хуже

«Незаметный» ИИ-помощник оказался не таким уж незаметным и не особо полезным, заключила она.

Так выглядит окно с подсказками от Cluely. Снизу видно, что сервис во время звонка просит загрузить обновление. Источник фото: The Verge

#новости

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