Стартапы в США начали запускать продукты, которые помогут разоблачить пользователей ИИ-сервиса для «жульничества» на звонках Cluely

Его основатель назвал эти меры бесполезными.Среди них — Validia из Сан-Франциско, запустившая бесплатное приложение Truely. ПО подаёт «сигнал», если пользователь запускает Cluely. Похожие функции анонсировал и стартап Proctaroo, чья платформа тоже «может обнаружить» пользователей Cluely, пишет TechCrunch.Сооснователь Cluely Чунгин «Рой» Ли сравнил действия компаний с «неудачными» попытками бороться с «читерами» в игровой индустрии. По его словам, Cluely может перейти на выпуск «умных» очков, нейроинтерфейсов и других аппаратных решений, которые смогут обходить «разоблачительные» системы.При этом Cluely начал пересматривать позиционирование, отмечает издание. С сайта и манифеста удалены упоминания об использовании сервиса на экзаменах и собеседованиях. В разговоре с TechCrunch Ли объяснил смену фокуса стремлением «выйти на крупнейшие и значимые рынки».Полина ЛааксоAI24 апрКорреспондент The Verge протестировала ИИ-сервис Cluely для «жульничества» на собеседованиях и рабочих звонках — усилий больше, а результат хуже «Незаметный» ИИ-помощник оказался не таким уж незаметным и не особо полезным, заключила она.#новости