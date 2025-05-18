«Вакансии только для ИИ-агентов»: стартап Firecrawl начал искать готовых ботов на три позиции с «зарплатой» до $25 тысяч в месяц

На объявления уже «откликнулись», команда рассматривает 50 «кандидатов».Firecrawl — это стартап акселератора Y Combinator, который предлагает малому бизнесу услуги «сканирования» сайтов и сбора большого количества данных с помощью ИИ с 2022 года.Ещё в феврале 2025-го он опубликовал первую вакансию «только для ИИ-агентов» с оплатой до $15 тысяч в год, она «завирусилась» в соцсети X и попала на страницу трендов GitHub. Компания рассказала изданию TechCrunch, что тогда не смогла найти подходящего готового ИИ-агента и вообще это был скорее эксперимент.Сейчас команда разместила три новые вакансии с «оплатой» от $5 до $25 тысяч в месяц и более чёткими требованиями, пишет TechCrunch.Стартапу нужен ИИ-агент, который будет писать посты для блога компании и инструкции для бизнеса по использованию их продукта. Также ищут ИИ-специалиста по работе с клиентами, при этом для позиции «требуется опыт работы в сфере клиентской поддержки». Третья вакансия — младший разработчик, который будет писать код на TypeScript и Go.Открытые вакансии на сайте компании. Вверху — для ИИ-агентов. Источник: FirecrawlФактически речь идёт о разработчиках, у которых уже есть подходящие ИИ-агенты. Компания планирует, что создатели станут их «техническими операторами». А если их ИИ-агент пройдёт отбор, создателя обещают пригласить на должность в Firecrawl на полный рабочий день.Примерно через неделю после публикации на вакансии откликнулось около 50 кандидатов, рассказал основатель Калеб Пеффер.Firecrawl запланировала выделить $1 млн на обслуживание «команды» ИИ-агентов и оплату разработчикам. Она не уточнила, будут ли последние взаимодействовать с агентом постоянно или только на начальном этапе настройки.#новости #ии