«Вакансии только для ИИ-агентов»: стартап Firecrawl начал искать готовых ботов на три позиции с «зарплатой» до $25 тысяч в месяц

Стартапу нужен ИИ-агент, который будет писать посты для блога компании и инструкции для бизнеса по использованию их продукта. Также ищут ИИ-специалиста по работе с клиентами, при этом для позиции «требуется опыт работы в сфере клиентской поддержки». Третья вакансия — младший разработчик, который будет писать код на TypeScript и Go.