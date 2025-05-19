Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Право
Образование
Инвестиции
Соцсети
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
DTF
AI

Профсоюз киноактёров пожаловался на нарушение трудового законодательства из-за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite

Epic Games не согласовала условия с профсоюзом.

Источник: Epic Games / The Hollywood Reporter
Источник: Epic Games / The Hollywood Reporter
  • Профсоюз SAG-AFTRA, который представляет интересы актёров, телеведущих и других, подал жалобу в Национальное управление по трудовым отношениям США на Llama Productions и Epic Games, пишет The Hollywood Reporter.
  • Причина — использование искусственного интеллекта для озвучивания Дарта Вейдера в игре Fortnite без одобрения профсоюза.
  • По данным SAG-AFTRA, Llama Productions, работающая над Fortnite, использовала сгенерированный голос Вейдера без уведомления и без согласования условий, что нарушает трудовое законодательство. По мнению профсоюза, тем самым компания нарушила права актёров, работавших над созданием культового голоса персонажа в видеоиграх.

  • В профсоюзе подчеркнули, что приветствуют использование новых технологий, позволяющих сохранять наследие таких актёров, как Джеймс Эрл Джонс, чей голос ассоциируется с Дартом Вейдером. Однако в организации настаивают на соблюдении трудовых прав актёров.

  • Джеймс Эрл Джонс, скончавшийся в 2024 году, дал согласие Lucasfilm на использование архивных записей его голоса для воссоздания молодого Дарта Вейдера в кинопроектах. Однако, как утверждает SAG-AFTRA, это разрешение не распространялось на использование голоса в видеоиграх, таких как Fortnite, и не было согласовано с профсоюзом.

  • Жалоба появилась на фоне продолжающейся забастовки актёров озвучки, организованной SAG-AFTRA. Она началась в июле 2024 года и до сих пор не завершилась. Одной из ключевых причин конфликта стали споры о защите актёров от замены со стороны ИИ. На момент написания заметки Epic Games, владеющая Llama Productions, не прокомментировала ситуацию.

#новости #epicgames

1
1
3 комментария