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Ася Карпова
AI

В «Google Фото» добавили расширенные функции ИИ-редактирования

Нейросеть может улучшить качество, изменить фон или добавить детали на изображение.

  • Google обновила интерфейс сервиса «Фото» и добавила кнопку «Улучшение с помощью ИИ» в раздел Edit. Редактор предлагает «умные» подсказки от нейросети — есть несколько эффектов для улучшения качества и цветокоррекции.
Здесь и далее источник: Google
  • Также пользователь может выделить область на изображении и самостоятельно выбрать нужный инструмент.
«Умное» размытие фона
  • В «Google Фото» появились функции Auto frame и Reimagine, которые позволяют дополнять фон и редактировать фотографии с помощью текстовых подсказок. С августа 2024 года они были доступны только в Magic Editor на смартфоне Pixel 9.
Работа Auto frame и Reimagine
  • Компания планирует «глобально» расширить доступ для пользователей Android в июне 2025 года, на iOS функции появятся в течение года.
Валерия Ильина
AI
Gemini 2.0 Flash: как бесплатно редактировать фото в нейросети

Как фотошоп, только понимает команды на русском языке.

Gemini 2.0 Flash: как бесплатно редактировать фото в нейросети

#новости #google

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