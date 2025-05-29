В «Google Фото» добавили расширенные функции ИИ-редактирования

Нейросеть может улучшить качество, изменить фон или добавить детали на изображение.Google обновила интерфейс сервиса «Фото» и добавила кнопку «Улучшение с помощью ИИ» в раздел Edit. Редактор предлагает «умные» подсказки от нейросети — есть несколько эффектов для улучшения качества и цветокоррекции.Здесь и далее источник: GoogleТакже пользователь может выделить область на изображении и самостоятельно выбрать нужный инструмент.«Умное» размытие фонаВ «Google Фото» появились функции Auto frame и Reimagine, которые позволяют дополнять фон и редактировать фотографии с помощью текстовых подсказок. С августа 2024 года они были доступны только в Magic Editor на смартфоне Pixel 9.Работа Auto frame и Reimagine Компания планирует «глобально» расширить доступ для пользователей Android в июне 2025 года, на iOS функции появятся в течение года.Валерия ИльинаAI21 марGemini 2.0 Flash: как бесплатно редактировать фото в нейросети Как фотошоп, только понимает команды на русском языке.#новости #google