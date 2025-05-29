«Сбер» научил GigaChat редактировать изображения

Компания заявляет, что он сохраняет детали исходного снимка, в отличие от GPT-4o и других моделей.Редактор картинок добавили в чат-бот на сайте и в Telegram. Для него компания разработала модель Malvina (Multimodal Artificial Language VIsion Neural Assistant).Скриншот vc.ruОна «попиксельно» редактирует «только требуемые участки» изображения. По внутренним тестам «Сбера», модель превосходит Gemini и GPT-4o, которая генерирует картинку заново.Источник: «Сбер»Malvina предлагают использовать для реставрации старых фотографий, удаления лишних объектов, замены фона или изменения образа и внешности.Экспресс-тест редактора картинок в GigaChatЗапрос: «Сделай так, чтобы девушка на фотографии держала в руке помаду». Здесь и далее генерация редактора vc.ruЗапрос: «Раскрась фотографию». Изображение было создано в Telegram-ботеЗапрос: «Убери машину с дороги». Изображение было создано в веб-версииЗапрос: «Убери камень на фоне». Изображение создано в Telegram-боте#новости #gigachat