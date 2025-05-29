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vc.ru
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Ася Карпова
AI

«Сбер» научил GigaChat редактировать изображения

Компания заявляет, что он сохраняет детали исходного снимка, в отличие от GPT-4o и других моделей.

  • Редактор картинок добавили в чат-бот на сайте и в Telegram. Для него компания разработала модель Malvina (Multimodal Artificial Language VIsion Neural Assistant).
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Она «попиксельно» редактирует «только требуемые участки» изображения. По внутренним тестам «Сбера», модель превосходит Gemini и GPT-4o, которая генерирует картинку заново.
Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
  • Malvina предлагают использовать для реставрации старых фотографий, удаления лишних объектов, замены фона или изменения образа и внешности.

Экспресс-тест редактора картинок в GigaChat

Запрос: «Сделай так, чтобы девушка на фотографии держала в руке помаду». Здесь и далее генерация редактора vc.ru
Запрос: «Сделай так, чтобы девушка на фотографии держала в руке помаду». Здесь и далее генерация редактора vc.ru
Запрос: «Раскрась фотографию». Изображение было создано в Telegram-боте
Запрос: «Раскрась фотографию». Изображение было создано в Telegram-боте
Запрос: «Убери машину с дороги». Изображение было создано в веб-версии
Запрос: «Убери машину с дороги». Изображение было создано в веб-версии
Запрос: «Убери камень на фоне». Изображение создано в Telegram-боте
Запрос: «Убери камень на фоне». Изображение создано в Telegram-боте

#новости #gigachat

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