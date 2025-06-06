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Ася Карпова
AI

ElevenLabs выпустила модель v3, которой можно задать «эмоции» в запросе

Она доступна бесплатно и поддерживает русский язык.

  • В сервис для синтеза речи и «нейродубляжа» добавили «самую экспрессивную» модель компании. Эмоции и другие «ремарки» можно указывать тегами в квадратных скобках внутри запроса, например — «вздох», «смеётся» или «говорит взволнованно».
v3 смеётся, озвучивает текст с русским и французским акцентами и делает паузы, причмокивая. Источник: Justine Moore
  • Модель поддерживает более 70 языков, включая русский. В библиотеке голосов можно найти дообученные версии русскоговорящих ИИ-спикеров.
Голос «Дмитрий» озвучивает цитату из фильма «Залечь на дно в Брюгге» на русском языке. Скринкаст vc.ru
  • v3 по умолчанию создаёт две версии аудио, из которых пользователь может выбрать более удачную.
  • В ElevenLabs дают 10 тысяч бесплатных кредитов в месяц, их хватит на генерацию около 10 минут речи. Также компания ввела скидку в 80% на генерации в июне 2025 года.

#новости #elevenlabs

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