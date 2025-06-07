Китайские разработчики ИИ-сервисов отключили функции распознавания фото в стране на время вступительных экзаменов в вузы — чтобы абитуриенты не списывали

Особенно это касается фото с вопросами тестов — чат-боты предупреждают о «нарушении правил».Источник: ShutterstockКитайские пользователи пожаловались в соцсетях, что функция не работает в сервисах DeepSeek, Doubao, Yuanbao, Kimi и Qwen, пишет Bloomberg.Официально ИИ-сервисы не отключали распознавание фото. Однако при попытке загрузить изображения с экзаменационными вопросами чат-боты пишут, что «согласно установленным требованиям, сервис будет приостановлен на время госэкзаменов».Одновременно власти используют ИИ, чтобы предотвратить списывание. Помимо экзаменаторов в некоторых китайских провинциях за абитуриентами наблюдает специальная система распознавания: она «улавливает» шёпот, замечает использование запрещённых на экзамене предметов, а также моменты, когда ученики смотрят по сторонам, «подозрительно» быстро или долго сдают ответы.В июне 2025 года в КНР начались вступительные экзамены в вузы — гаокао. По обновлённой системе абитуриенты сдают в виде тестов три основных предмета (китайский, математику, иностранный язык с опцией русского) и три предмета на выбор. Чтобы не мешать ученикам, в некоторых городах на время гаокао «заморозили» строительные работы и запретили сигналить машинам.#новости #китай