Apple открыла разработчикам доступ к ИИ-моделям Apple Intelligence на устройствах — «без затрат на API»

Пока набор инструментов Foundation Models работает в тестовом режиме.Компания анонсировала запуск программного фреймворка Foundation Models с доступом к семейству ИИ-моделей Apple Intelligence, на базе которых работает «ряд функций iOS».Они запускаются на устройствах компании «без затрат на API», разработчики смогут подключить нейросети к своим приложениям. Foundation Models поддерживает Swift, язык программирования Apple, — модели можно вызвать, «написав три строки кода».Пример приложения на базе ИИ-моделей Apple. Оно создаёт викторину по фотографии конспекта. Источник: AppleКомпания утверждает, что данные пользователя не сохраняются и не передаются Apple, а используются только для выполнения запроса.Фреймворк Foundation Models доступен для тестирования в рамках программы Apple Developer Program, а публичная бета-версия появится в июле 2025 года.#новости #apple