Оценка Business Insider: ИИ-дата-центры Amazon могут потреблять электроэнергию, «как штат Невада», а все центры США — «как вся Польша»

Издание проанализировало, каких затрат может стоить «гипотетическая ИИ-революция».Компании привлекают средства для ИИ-инфраструктуры, а местные власти повышают для них лимиты на потребление воды и электроэнергии, не афишируя реальные объёмы, пишет Business Insider.При этом субсидии и инвестиции получают ради «гипотетического» ИИ-центричного будущего. Или чтобы «заработать огромные деньги». В 2025 году Amazon, Microsoft, Meta и Google планируют потратить не менее $320 млрд на строительство объектов и оборудования для ИИ.Журналисты издания изучили документацию по существующим дата-центрам США, чтобы оценить затраты на их обслуживание. Они насчитали 1240 центров, построенных или утверждённых на 2024 год, что в четыре раза больше, чем в 2010 году.Число дата-центров в США. Источник: Business InsiderБольше всего энергии могут потреблять дата-центры Amazon — до 48 тераватт-часов в год, что примерно равно потреблению всего штата Невада за 2023 год. В Amazon прокомментировали, что методика оценки издания «упрощает операции дата-центров», но точных цифр не привели.Число дата-центров крупных компаний. Источник: Business InsiderВ штате Вирджиния 329 центров, которые обрабатывают до трети всего мирового интернет-трафика и потребили четверть всей электроэнергии штата на 2023 год.По оценкам издания, на обслуживание всех дата-центров США может уходить больше электроэнергии, чем на инфраструктуру всей Польши. Согласно «федеральным прогнозам», этот объём может утроиться к 2028 году.В 2018-м американские дата-центры использовали для охлаждения 34 млрд галлонов воды в год — столько использует штат Калифорния за день. После «ИИ-бума» мощность дата-центров удвоилась.40% дата-центров находятся в регионах, которые World Resources Institute считает зонами высокой нехватки воды. Компании обещают перейти на замкнутое водооборотное производство или финансировать проекты по сохранению воды.Такие затраты в ущерб местному населению и другим предприятиям оправдаются, если «ИИ-революция» действительно случится. Если нет — останется только «чек за будущее, которое так и не наступило», — заключает Business Insider.#новости