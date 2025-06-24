Суд в США признал, что Anthropic законно использовала книги без разрешения авторов для обучения Claude

Но вот хранение «пиратских» книг нарушило авторские права — за это придётся ответить.Суд в Калифорнии решил, что использование стартапом книг, защищённых авторским правом, для обучения ИИ-моделей можно считать «добросовестным использованием», пишет Reuters.Эта правовая доктрина разрешает использовать произведения без разрешения владельца авторских прав при некоторых обстоятельствах. По словам судьи, действия Anthropic не нарушили авторских прав, поскольку модели не воспроизводили «элементы произведения» или «узнаваемый стиль автора».Однако копирование Anthropic около 7 млн «пиратских» копий книг и хранение их в «центральной библиотеке» нарушило права авторов. Суд назначил разбирательство, на котором определят нанесённый ущерб авторам, на декабрь 2025 года.При этом, по словам судьи, покупка книги, которую до этого «спиратили», не освободит Anthropic от ответственности, но может повлиять на размер установленной законом компенсации. Авторы подали коллективный иск к стартапу в августе 2024 года.#новости #anthropic