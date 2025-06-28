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Артур Томилко
AI

«Не смог заработать»: Anthropic рассказала об эксперименте, в котором Claude управлял вендинговым аппаратом в офисе компании как бизнесом

ИИ должен был поддерживать ассортимент товаров и управлять ценами, избегая банкротства.

Вендинговый аппарат в офисе Anthropic, которым управлял Claud
Вендинговый аппарат в офисе Anthropic, которым управлял Claud
  • Для эксперимента использовали модель Claude Sonnet 3.7. Ей позволили использовать интернет для поиска информации о продуктах, электронную почту для общения с поставщиками, вести журнал учёта товаров и заметки с «важной информацией», а также принимать запросы от клиентов (сотрудников Anthropic) через Slack.
  • Claude решал, когда пополнять заказы и какие цены устанавливать на товары. В промпте для ИИ указали, что ему не нужно фокусироваться только на традиционных офисных закусках и напитках, а можно расширять ассортимент за счёт «более необычных товаров».
Схема эксперимента
Схема эксперимента
  • С поставленной задачей «не стать банкротом» Claude в итоге не справился, резюмировали в Anthropic. Он часто продавал товары себе в убыток и только однажды повысил цену сумо-цитруса из-за высокого спроса с $2,50 до $2,95. Сотрудникам также удавалось уговорить его на предоставление скидок, а в некоторых случаях ИИ соглашался отдать товар бесплатно.
  • Кроме того, Claude неэффективно управлял закупками. Например, предложил $100 за упаковку из шести бутылок Irn-Bru, которую в США можно заказать онлайн за $15.

Если бы мы решили выйти на рынок вендинговых автоматов, то не стали бы нанимать Claude.

Команда Anthropic
График изменения чистого капитала Claude за месяц
График изменения чистого капитала Claude за месяц
  • При этом в компании отметили, что ИИ эффективно справлялся с поиском поставщиков. Например, быстро нашёл двух продавцов нидерландских продуктов, когда его попросили заказать молочный шоколад бренда Chocomel.
  • Claude также не поддавался на «неподобающие просьбы» сотрудников. За время эксперимента он отклонил все заказы на «деликатные» товары и запросы на создание инструкций «по производству вредных веществ».
  • Несмотря на результаты эксперимента в Anthropic считают, что ошибки, которые совершил Claude могут быть устранены в «ближайшем будущем» за счёт более тонкой настройки модели. И в конечном итоге ИИ сможет зарабатывать деньги без вмешательства людей, полагают в компании.

Стоит помнить, что ИИ не обязательно должен быть идеальным, чтобы его приняли. Ему просто нужно будет конкурировать с производительностью человека при меньших затратах.

Команда Anthropic

#новости #anthropic #claude

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