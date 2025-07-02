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Евгения Евсеева
AI

Baidu обновил поиск: добавил ИИ-помощника и генератор видео и изображений, научил лучше понимать китайский язык

И представил модель генерации видео по изображениям.

  • Китайские СМИ называют обновление «крупнейшим за десятилетие». Компания переработала поисковую строку, страницу результатов и всю экосистему.
  • Основа обновления — «интеллектуальное» поле ввода. Оно теперь поддерживает запросы до 1000 символов, а также позволяет искать информацию, кроме текста, по изображениям, видео и аудиозаписям. Появилась «умная» камера, которая распознаёт предметы на фото.
Как выглядит поле для ввода текста в приложении
Как выглядит поле для ввода текста в приложении
  • Также прямо в это поле встроили генеративный ИИ: можно перейти на инструменты для создания текстов и изображений или сгенерировать их прямо через поисковую строку. Есть ИИ-помощник — можно переключиться на общение с чат-ботом.
Так работает поиск по изображениям
Так работает поиск по изображениям
  • Как пишет Bloomberg, поиск теперь лучше понимает китайский язык, в том числе для голосового ввода распознаёт несколько диалектов. Также поисковик теперь понимает «расплывчатые» запросы, написанные на естественном языке.
  • В компании отметили, что поисковая система за последние годы стала «громоздкой» и «чрезмерно сложной», поэтому Baidu решила изменить это. С другими поисковиками она не соревнуется, цель — «превзойти себя».
  • Baidu хочет, чтобы поисковик стал похож на «умного помощника», с которым можно общаться, создавать тексты и изображения, просить советы по поводу путешествий. Поэтому переработали и страницу с выдачей: теперь вместо ссылок первым делом пользователь увидит структурированный ответ от ИИ.
Так выглядит поисковая выдача
Так выглядит поисковая выдача
  • Также компания представила MuseSteamer — модель для генерации видео по изображению. Она понимает китайский язык и может создавать видео сразу со звуком.
Источник: Baidu
Источник: Baidu

#новости #baidu

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