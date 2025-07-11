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Евгения Евсеева
AI

ИИ-стартап Harmonic AI сооснователя Robinhood привлёк $100 млн при оценке в $875 млн

Он разрабатывает ИИ-модель для решения математических задач.

  • Раунд возглавила компания Kleiner Perkins при участии Sequoia Capital, Index Ventures и Paradigm, пишет Bloomberg.
  • Влад Тенев соосновал стартап в 2023 году вместе с Тюдором Ахимом — гендиректором Harmonic AI. Компания уже привлекла до этого $75 млн. Оценка стартапа «почти» позволяет ему считаться «единорогом».
  • Цель компании — создать ИИ, способный решать сложные математические задачи. Стартап разрабатывает модель Aristotle, которую собирается выпустить в конце 2025 года.
  • Пока в планах — научить модель решать задачи на уровне человека или превосходящем его возможности. В будущем модель должна научиться решать сложные нерешённые задачи в области математики, физики и информатики.
  • Чтобы избавиться от «галлюцинаций», стартап использует формальную верификацию — это математический метод, который нужен для проверки корректной работы ИИ, алгоритмов или программного кода.

#новости #harmonicai

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