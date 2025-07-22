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Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» представил «Нейроаналитика» — ИИ-помощника, который умеет визуализировать данные и делать выводы из таблиц и графиков

Он пригодится аналитикам и другим специалистам, работающим с большим объёмом данных.

  • Он будет встроен в интерфейс сервиса Yandex DataLens в формате чата, сообщили в компании. Разработала его группа Yandex B2B Tech. Первая версия сервиса станет доступна внешним компаниям в сентябре 2025 года — пока можно записаться в лист ожидания.
  • Сейчас сервис используют команды «Яндекса»: например, в «Еде» с помощью него анализируют «воронку» регистраций курьеров, а в Yandex Cloud — ищут выводы в отчётах.
  • С помощью него можно визуализировать данные, а также редактировать получившуюся визуализацию. Также он умеет делать выводы из таблиц и графиков и находить инсайты — любую ценную для аналитика информацию.
  • Чтобы перестроить визуализацию или изменить расчётную формулу, нужно задать запрос на естественном языке — модель поймёт его и скорректирует график или формулу.
  • По мнению компании, ИИ-помощник снизит нагрузку на аналитиков в компаниях, а также ускорит создание отчётов и проверку бизнес-гипотез. Кроме того, он пригодится всем, кто работает с большим объёмом данных, — менеджерам по продукту, ИБ-специалистам, маркетологам и другим.

#новости #яндекс

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