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Евгения Евсеева
AI

Proton запустил чат-бота Lumo, ориентированного на конфиденциальность

Все данные хранятся и обрабатываются на устройстве пользователя.

Источник здесь и далее: Proton
Источник здесь и далее: Proton
  • Lumo умеет обобщать документы, генерировать код, писать электронные письма и многое другое, пишет The Verge. Все данные сохраняются локально — на устройстве пользователя.
  • Протестировать чат-бота можно на сайте. Он поддерживает несколько языков, в том числе русский. Доступ бесплатный, но с ограниченным количеством запросов и загрузкой небольших файлов. Подписка стоит $9,99 в месяц — примерно 780 рублей по курсу ЦБ на 23 июля 2025 года.
  • Информацию защитят шифрованием с нулевым разглашением — при нём данные шифруются и дешифруются на устройстве пользователя. Ключ шифрования также есть только у него — с помощью него можно просматривать контент.
  • Это гарантирует, что Proton не сможет передать данные рекламодателям и госорганам или использовать для обучения моделей, уверяет компания.
Proton запустил чат-бота Lumo, ориентированного на конфиденциальность
  • В Lumo есть функция поиска информации в интернете, но по умолчанию она отключена. Если включить её, нейросеть будет искать информацию только с помощью поисковых систем, «безопасных для конфиденциальности». Каких — не указано. Также Lumo умеет анализировать загруженные файлы, но не сохраняет информацию о них.
  • Чат-бот использует несколько моделей — Nemo и Mistral Small 3 от Mistral, OpenHands от Nvidia и OLMO 2 от Института искусственного интеллекта Пола Аллена. Запросы обрабатываются разными моделями — в зависимости от задачи. Например, с программированием лучше справляется OpenHands.

#новости #proton

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