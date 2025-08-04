Foxconn продаст завод по производству электромобилей в Огайо — чтобы сосредоточиться на ИИ

Она выкупила его в 2021 году у Lordstown Motors и собиралась производить там машины Fisker — эта компания обанкротилась в 2024 году.Источник: ReutersFoxconn продаст землю и производственные мощности за $375 млн — компания решила переключиться с электромобилей на ИИ, пишет Nikkei Asia. Имя покупателя не раскрывается.Foxconn приобрела завод Lordstown Motors в Огайо в 2021 году примерно за $230 млн. Там она собиралась производить электромобили для Fisker, который обанкротился в 2024 году.После продажи Foxconn вместе с новым партнёром построит на месте автомобильного завода центр обработки данных для искусственного интеллекта. Подробности компания расскажет позже.В Foxconn признали, что индустрия электромобилей «в целом находится в упадке». А производственные мощности значительно превышают спрос на такие машины.#новости #foxconn