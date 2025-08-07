Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Крипто
Право
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Google запустила альфа-версию ИИ-агента Jules для программирования на базе Gemini 2.5 Pro

Компания оставила бесплатный план и ввела подписку с увеличенными лимитами.

  • Jules можно подключить к GitHub и просить поправить код, написать новые функции и провести тесты. Он доступен на сайте.
  • ИИ-агент клонирует код проектов в виртуальную машину Google Cloud, поэтому может выполнять несколько задач одновременно и запускается с телефона.
ИИ-агент подключается к GitHub. Источник: Ryo Sato
  • В альфа-версии есть бесплатный план, в нём ИИ-агенту можно давать 15 задач в день, три из них он сможет выполнять параллельно.
  • По подписке Google AI Pro за $20 в месяц (1604 рубля по курсу ЦБ на 7 августа 2025 года) доступно 100 задач в месяц и 15 одновременных. В плане Ultra за $125 (10 тысяч рублей) — 300 задач, 60 из них в параллели.
  • Google тестировала Jules в режиме закрытой бета-версии с декабря 2024 года.

#новости #google

2
4 комментария