Google запустила альфа-версию ИИ-агента Jules для программирования на базе Gemini 2.5 Pro

Компания оставила бесплатный план и ввела подписку с увеличенными лимитами.Jules можно подключить к GitHub и просить поправить код, написать новые функции и провести тесты. Он доступен на сайте.ИИ-агент клонирует код проектов в виртуальную машину Google Cloud, поэтому может выполнять несколько задач одновременно и запускается с телефона.ИИ-агент подключается к GitHub. Источник: Ryo SatoВ альфа-версии есть бесплатный план, в нём ИИ-агенту можно давать 15 задач в день, три из них он сможет выполнять параллельно.По подписке Google AI Pro за $20 в месяц (1604 рубля по курсу ЦБ на 7 августа 2025 года) доступно 100 задач в месяц и 15 одновременных. В плане Ultra за $125 (10 тысяч рублей) — 300 задач, 60 из них в параллели.Google тестировала Jules в режиме закрытой бета-версии с декабря 2024 года.#новости #google