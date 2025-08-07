Lindy выпустил конструктор ИИ-помощников с готовыми интеграциями для Telegram, Canva, «Google Таблиц» и других сервисов

Его дают бесплатно потестировать в течение недели.Стартап запустил сервис Lindy, в котором по текстовому описанию можно создать ИИ-агента для бизнеса и подключить его к мессенджерам, календарям и другим сервисам.Доступно более 4000 интеграций, в том числе с Telegram, WhatsApp*, YouTube, «Google Таблицами», «Почтой», «Документами» и «Диском», Canva, Adobe PDF и Adobe Photoshop.Пользователь создаёт бота для сообщений в Slack в конструкторе. Источник: Min Choi Например, агенты могут обучать персонал в чатах Slack, объединять данные из резюме соискателей в таблицу, отвечать клиентам по электронной почте или перерабатывать контент для соцсетей — писать посты на LinkedIn на основе роликов в YouTube.В сервисе есть бесплатный пробный период на семь дней, в нём ИИ-агент сможет выполнить 40 задач, а также доступно 100 интеграций из общего списка.По подписке за $50 в месяц (3969 рублей по курсу ЦБ на 7 августа 2025 года) доступно 5000 задач в месяц, а по подписке за $300 (23 814 рублей) — 30 тысяч в месяц. Есть формат Team для подключения ИИ-агента к рабочим почтам нескольких сотрудников.*Meta, которой принадлежат Facebook и WhatsApp , признана экстремистской и запрещена в России.#новости #ии