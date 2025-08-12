Популярное
Артур Томилко
AI

Anthropic добавила в Claude функцию памяти — он может просматривать предыдущие чаты

Если его об этом попросить.

  • Компания опубликовала демонстрационный ролик, в котором пользователь спрашивает у Claude, о чём общался с ним перед отпуском. Бот просматривает прошлые чаты и кратко излагает их содержание, а затем уточняет, хочет ли человек продолжить работу над проектом.
Видео Anthropic
  • В компании отметили, что функция пока не работает как «постоянная память» в ChatGPT. Claude извлекает информацию из прошлых чатов только по запросу и не создаёт профиль пользователя.
  • Функция работает в веб-версии Claude, а также в приложениях для компьютеров и смартфонов. Она доступна пользователям на тарифах Max (от $100 в месяц), Team ($30 в месяц за пользователя) и Enterprise (цена обсуждается с заказчиком).

#новости #claude

3 комментария