Google выпустила «ультракомпактную» модель Gemma 3 — её можно запустить на смартфоне

В основном заточена на анализ и генерацию текста.Это модель с открытым исходным кодом, её размер — 270 млн параметров, сообщили разработчики Google. Она обучена следовать инструкциям и структурировать текст.Основной упор — на компактность и эффективность модели. Её можно запустить на «облегчённой и недорогой» инфраструктуре или непосредственно на устройстве — например, смартфоне, отмечает Venturebeat.Основное применение: классификация, анализ и генерация текста, структурирование данных, проверка на соответствие требованиям и другое.По горизонтали — размер модели, по вертикали — её способность выполнять инструкции в %Протестировать, как работает модель, можно в Vertex AI. Скачать Gemma 3 можно бесплатно с Hugging Face, Ollama, Kaggle, LM Studio или Docker.