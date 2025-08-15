Популярное
Евгения Евсеева
AI

Google выпустила «ультракомпактную» модель Gemma 3 — её можно запустить на смартфоне

В основном заточена на анализ и генерацию текста.

  • Это модель с открытым исходным кодом, её размер — 270 млн параметров, сообщили разработчики Google. Она обучена следовать инструкциям и структурировать текст.
  • Основной упор — на компактность и эффективность модели. Её можно запустить на «облегчённой и недорогой» инфраструктуре или непосредственно на устройстве — например, смартфоне, отмечает Venturebeat.
  • Основное применение: классификация, анализ и генерация текста, структурирование данных, проверка на соответствие требованиям и другое.
По горизонтали — размер модели, по вертикали — её способность выполнять инструкции в %
По горизонтали — размер модели, по вертикали — её способность выполнять инструкции в %

