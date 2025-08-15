Популярное
Ася Карпова
AI

Anthropic добавила режим «ИИ-репетитора» по программированию в Claude Code и по всем дисциплинам — в приложение чат-бота

Claude теперь может приостановить генерацию кода и предложить пользователю написать его самостоятельно.

  • Компания добавила «стиль общения» Learning в приложения Claude на iOS и Android. В нём чат-бот не даёт готовые короткие ответы, а помогает разобраться в теме пошагово. Режим доступен бесплатно, до этого им можно было пользоваться только в веб-версии Claude for Education.
Источник: Anthropic
Источник: Anthropic

  • Функцию обучения также добавили в редактор кода Claude Code. При выборе режима Explanatory чат-бот даёт пояснения к сгенерированному коду. В режиме Learning он делает паузы и предлагает самостоятельно написать часть кода, «как будто вы программируете в паре с наставником».

Источник: Anthropic

  • Эти стили ответов можно настраивать с помощью команды /output-style. Default — базовый режим, который работал по умолчанию до обновления.

 Источник: Oikon
 Источник: Oikon
  • Приложение Claude бесплатное, в нём можно общаться с ботом, писать код, анализировать изображения и документы. Редактор Claude Code доступен пользователям платных планов Pro за $20 в месяц и Max в двух вариантах: за $100 или $200 в месяц с разными лимитами на использование моделей.

#новости

7 комментариев