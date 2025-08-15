Сэм Альтман согласился с тем, что на рынке ИИ-моделей образовался «пузырь»

Он также признал — компания «облажалась с некоторыми нюансами» при запуске GPT-5.Источник: TechCrunchНа вопрос журналиста The Verge, можно ли назвать ажиотаж вокруг ИИ «пузырём», Альтман сравнил ситуацию с «пузырём» доткомов 1990‑х.Находимся ли мы сейчас на этапе, когда инвесторы в целом переоценивают ИИ? Мне кажется, да. Можно ли считать появление ИИ важнейшим событием за очень долгое время? Думаю, тоже да.Сэм Альтман, глава OpenAIОн считает, что исторически при появлении таких «пузырей» инвесторы «слишком увлекаются, видя в них зерно истины». Но формируются «пузыри» вокруг реальных инноваций — «например, интернет был значимым событием, люди просто слишком воодушевились».Но когда ИИ-стартапы «из трёх человек» привлекают деньги «по заоблачным оценкам» — «это безумие», считает Альтман.Кто‑то потеряет феноменальные суммы. Но многие, мы не знаем кто, заработают. Я лично считаю, хотя могу ошибаться, что в целом это будет огромный плюс для экономики.Сэм Альтман, глава OpenAIГендиректор признался, что компания «реально облажалась c некоторыми нюансами» при запуске GPT-5, но «усвоила урок» и теперь понимает, что значит в один день выпустить продукт для «сотен миллионов людей». При этом он считает, что «многим действительно понравился переключатель моделей».Сейчас нам приходится идти на ужасные компромиссы. У нас есть более продвинутые ИИ-модели, но мы не можем их представить пользователям, потому что у нас не хватает мощностей.Сэм Альтман, глава OpenAIПо словам Альтмана, ChatGPT уже пятый по посещаемости сайт в мире. Масштабироваться же как раз мешает отсутствие нужных вычислительных мощностей. Но, предполагает топ-менеджер, в «недалёком будущем» компания это исправит: потратит «триллионы долларов» на строительство дата-центров.#новости