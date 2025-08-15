Популярное
Ася Карпова
AI

Сэм Альтман согласился с тем, что на рынке ИИ-моделей образовался «пузырь»

Он также признал — компания «облажалась с некоторыми нюансами» при запуске GPT-5.

Источник: TechCrunch
  • На вопрос журналиста The Verge, можно ли назвать ажиотаж вокруг ИИ «пузырём», Альтман сравнил ситуацию с «пузырём» доткомов 1990‑х.

Находимся ли мы сейчас на этапе, когда инвесторы в целом переоценивают ИИ? Мне кажется, да. Можно ли считать появление ИИ важнейшим событием за очень долгое время? Думаю, тоже да.

Сэм Альтман, глава OpenAI
  • Он считает, что исторически при появлении таких «пузырей» инвесторы «слишком увлекаются, видя в них зерно истины». Но формируются «пузыри» вокруг реальных инноваций — «например, интернет был значимым событием, люди просто слишком воодушевились».
  • Но когда ИИ-стартапы «из трёх человек» привлекают деньги «по заоблачным оценкам» — «это безумие», считает Альтман.

Кто‑то потеряет феноменальные суммы. Но многие, мы не знаем кто, заработают. Я лично считаю, хотя могу ошибаться, что в целом это будет огромный плюс для экономики.

Сэм Альтман, глава OpenAI

  • Гендиректор признался, что компания «реально облажалась c некоторыми нюансами» при запуске GPT-5, но «усвоила урок» и теперь понимает, что значит в один день выпустить продукт для «сотен миллионов людей». При этом он считает, что «многим действительно понравился переключатель моделей».

Сейчас нам приходится идти на ужасные компромиссы. У нас есть более продвинутые ИИ-модели, но мы не можем их представить пользователям, потому что у нас не хватает мощностей.

Сэм Альтман, глава OpenAI

  • По словам Альтмана, ChatGPT уже пятый по посещаемости сайт в мире. Масштабироваться же как раз мешает отсутствие нужных вычислительных мощностей. Но, предполагает топ-менеджер, в «недалёком будущем» компания это исправит: потратит «триллионы долларов» на строительство дата-центров.

#новости

9
13 комментариев