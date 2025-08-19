В китайский чат-бот Qwen добавили бесплатный редактор изображений

Также выложили открытый исходный код модели.Alibaba выпустила модель Qwen-Image-Edit. Её добавили в бесплатный чат-бот Qwen Chat, для работы нужно выбрать «Редактирование изображений» под строкой для ввода запроса.Разработчики заявляют, что нейросеть может убрать и добавить объект, не искажая изображение, или создать картинку в новом стиле с сохранением композиции.Модель убрала с фотографии автомобиль. Скриншот vc.ruИзображение в синей толстовке— оригинальное. Остальные отредактированы Qwen. Тест пользователя Luis CQwen обработала фотографию в стиле Lego. Источник: ShridharМодель поддерживает генерацию текста, но только на китайском и английском языках.Источник: QwenВеса Qwen-Image-Edit выложили на HuggingFace, код — на GitHub. Компания также открыла доступ к модели через API по цене $0,045 за изображение.#новости