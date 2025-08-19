Популярное
Ася Карпова
AI

В китайский чат-бот Qwen добавили бесплатный редактор изображений

Также выложили открытый исходный код модели.

  • Alibaba выпустила модель Qwen-Image-Edit. Её добавили в бесплатный чат-бот Qwen Chat, для работы нужно выбрать «Редактирование изображений» под строкой для ввода запроса.
  • Разработчики заявляют, что нейросеть может убрать и добавить объект, не искажая изображение, или создать картинку в новом стиле с сохранением композиции.
Модель убрала с фотографии автомобиль. Скриншот vc.ru
Модель убрала с фотографии автомобиль. Скриншот vc.ru
Изображение в синей толстовке— оригинальное. Остальные отредактированы Qwen. Тест пользователя Luis C

Qwen обработала фотографию в стиле Lego. Источник: Shridhar

  • Модель поддерживает генерацию текста, но только на китайском и английском языках.
Источник: Qwen
Источник: Qwen
  • Веса Qwen-Image-Edit выложили на HuggingFace, код — на GitHub. Компания также открыла доступ к модели через API по цене $0,045 за изображение.

