Ася Карпова
AI

Microsoft начала внедрять ИИ-помощника Copilot в Excel

Сначала функция вызова ИИ-модели в ячейках будет доступна в бета-версии.

  • Компания добавила функцию =COPILOT, которая вызывает ИИ-агента в таблице. В скобках можно ввести запрос на естественном языке, добавить ссылки и указать значения в ячейках.
  • ИИ-помощник может анализировать «большие объёмы» данных в нескольких ячейках, «понимать контекст» в задачах с текстом, создавать сводные таблицы и графики.
Пользователь указывает ячейки с отзывами на кофемашину и просит Copilot отсортировать позитивные и негативные комментарии. Источник: Microsoft
  • ИИ-помощник также работает с существующими функциями Excel, для этого их название нужно указать в запросе.
Источник: Microsoft
  • Обновление сначала получат участники программ бета-тестирования Insider и Beta Channel. Затем Copilot для Excel станет доступен на Windows и Mac, а потом появится в веб-версии.

#новости

18 комментариев