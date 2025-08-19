Microsoft начала внедрять ИИ-помощника Copilot в Excel

Сначала функция вызова ИИ-модели в ячейках будет доступна в бета-версии.Компания добавила функцию =COPILOT, которая вызывает ИИ-агента в таблице. В скобках можно ввести запрос на естественном языке, добавить ссылки и указать значения в ячейках.ИИ-помощник может анализировать «большие объёмы» данных в нескольких ячейках, «понимать контекст» в задачах с текстом, создавать сводные таблицы и графики.Пользователь указывает ячейки с отзывами на кофемашину и просит Copilot отсортировать позитивные и негативные комментарии. Источник: MicrosoftИИ-помощник также работает с существующими функциями Excel, для этого их название нужно указать в запросе.Источник: MicrosoftОбновление сначала получат участники программ бета-тестирования Insider и Beta Channel. Затем Copilot для Excel станет доступен на Windows и Mac, а потом появится в веб-версии.#новости