Производитель «умных» матрасов с распознаванием храпа Eight Sleep привлёк $100 млн на ИИ-систему мониторинга здоровья во сне

Матрасы могут подстраивать температуру, пока человек спит, или включать вибрацию — чтобы разбудить.Источник: Eight SleepEight Sleep привлекла финансирование от Y Combinator, Valor, Founders Fund и гонщика «Формулы-1» Шарля Леклера. Всего с момента запуска в 2019 году инвесторы вложили $260 млн. В 2021 стартап оценили в $500 млн. Сейчас он заявляет, что удвоил оценку — без точной суммы.Компания производит матрасы с «умной» системой Pod. Она анализирует фазы сна, сердцебиение и дыхание и «выявляет» храп. На основе этих данных Pod может менять температуру и жёсткость матраса или поднимать изголовье, если человек храпит. Левая и правая части регулируются отдельно.Система Pod также может включать звуки природы перед сном и будить человека вибрацией. Фрагмент рекламы Eight SleepВ Pod есть «Автопилот», который «создаёт индивидуальный режим» сна с учётом физических особенностей пользователя, тренировок, болезней, загруженных данных о его недавних поездках. В приложении можно получать «баллы» за «продуктивный сон».Приложение Eight Sleep. Источник: Gary Brecka Матрасы разной конфигурации стоят от $2649 до $4899. Подписка на «Автопилот» — от $17 в месяц. С начала 2025 года выручка от продаж систем Pod составила $500 млн — показатель вырос в десять раз с 2019 года.Стартап планирует использовать финансирование для ИИ-системы мониторинга здоровья. Например, Pod сможет отслеживать ухудшение состояния пользователя при сердечно-сосудистых заболеваниях. Для этого компания уже собрала данные о «более чем миллиарде часов сна».Eight Sleep также разрабатывает «ИИ-агента для сна». Это будет «цифровой двойник», который сможет прогнозировать нарушения сна и заранее корректировать настройки матраса.#новости