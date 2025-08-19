Популярное
Ася Карпова
AI

Производитель «умных» матрасов с распознаванием храпа Eight Sleep привлёк $100 млн на ИИ-систему мониторинга здоровья во сне

Матрасы могут подстраивать температуру, пока человек спит, или включать вибрацию — чтобы разбудить.

Источник: Eight Sleep
  • Eight Sleep привлекла финансирование от Y Combinator, Valor, Founders Fund и гонщика «Формулы-1» Шарля Леклера. Всего с момента запуска в 2019 году инвесторы вложили $260 млн. В 2021 стартап оценили в $500 млн. Сейчас он заявляет, что удвоил оценку — без точной суммы.
  • Компания производит матрасы с «умной» системой Pod. Она анализирует фазы сна, сердцебиение и дыхание и «выявляет» храп. На основе этих данных Pod может менять температуру и жёсткость матраса или поднимать изголовье, если человек храпит. Левая и правая части регулируются отдельно.
Система Pod также может включать звуки природы перед сном и будить человека вибрацией. Фрагмент рекламы Eight Sleep

  • В Pod есть «Автопилот», который «создаёт индивидуальный режим» сна с учётом физических особенностей пользователя, тренировок, болезней, загруженных данных о его недавних поездках. В приложении можно получать «баллы» за «продуктивный сон».

Приложение Eight Sleep. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fthegarybrecka%2Fstatus%2F1924463362429055470&postId=2168564" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Gary Brecka </a>
Приложение Eight Sleep. Источник: Gary Brecka
  • Матрасы разной конфигурации стоят от $2649 до $4899. Подписка на «Автопилот» — от $17 в месяц. С начала 2025 года выручка от продаж систем Pod составила $500 млн — показатель вырос в десять раз с 2019 года.

  • Стартап планирует использовать финансирование для ИИ-системы мониторинга здоровья. Например, Pod сможет отслеживать ухудшение состояния пользователя при сердечно-сосудистых заболеваниях. Для этого компания уже собрала данные о «более чем миллиарде часов сна».

  • Eight Sleep также разрабатывает «ИИ-агента для сна». Это будет «цифровой двойник», который сможет прогнозировать нарушения сна и заранее корректировать настройки матраса.

