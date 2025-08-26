Популярное
Ася Карпова
AI

Google обновила ИИ-редактор изображений — её модель Nano Banana обошла Flux и GPT-4o в пользовательском рейтинге

Обновление доступно в приложении Gemini и AI Studio.

  • Модель под кодовым названием Nano Banana появилась на платформе LMArena в середине августа 2025 года. Она заняла первое место по оценкам пользователей, в соцсетях её называли «лучшей» для редактирования картинок.
Google обновила ИИ-редактор изображений — её модель Nano Banana обошла Flux и GPT-4o в пользовательском рейтинге
Google обновила ИИ-редактор изображений — её модель Nano Banana обошла Flux и GPT-4o в пользовательском рейтинге

Источник: Lars_Pragmata

  • 26 августа Google официально объявила, что это её обновлённая модель Gemini 2.5 Flash Image Preview — «самая популярная в мире» на данный момент.
В рейтинге ИИ-моделей для редактирования картинок она обходит конкурентов по числу положительных оценок пользователей
  • Она доступна бесплатно в мобильном приложении Gemini. В сервисе AI Studio ей тоже можно пользоваться бесплатно с американских IP-адресов, выбрав Gemini Native Image. На всех генерациях есть водяной знак.
Автор протестировал, исказит ли модель детали украшения. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fdr_cintas%2Fstatus%2F1960347188900380795&amp;postId=2181012" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Alvaro Cintas</a>
Автор протестировал, исказит ли модель детали украшения. Источник: Alvaro Cintas
По заявлениям компании, редактор не искажает лица персонажей. В примере пользователь заменил логотип Google на исходной фотографии. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FCodeByPoonam%2Fstatus%2F1959993999529513150&amp;postId=2181012" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Poonam Soni</a>
По заявлениям компании, редактор не искажает лица персонажей. В примере пользователь заменил логотип Google на исходной фотографии. Источник: Poonam Soni
  • В соцсетях один из «вирусных» способов использования модели — генерировать картинки пластиковых коллекционных фигурок из 2D-рисунков.
Google обновила ИИ-редактор изображений — её модель Nano Banana обошла Flux и GPT-4o в пользовательском рейтинге
Фрагмент <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FZHO_ZHO_ZHO%2Fstatus%2F1958539467876364762&amp;postId=2181012" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">запроса</a>: Turn this photo into a character figure. Make the PVC material look clear. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fmollyrabbi2%2Fstatus%2F1960205851857399962&amp;postId=2181012" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">mollyrabbi2</a>
Фрагмент запроса: Turn this photo into a character figure. Make the PVC material look clear. Источник: mollyrabbi2
Gemini поддерживает режим многоэтапного редактирования. Пользователь сначала попросил «посадить» героинь на стол, а затем «заставить играть». Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FD_studioproject%2Fstatus%2F1957785178413363391&amp;postId=2181012" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">DStudioproject </a>
Gemini поддерживает режим многоэтапного редактирования. Пользователь сначала попросил «посадить» героинь на стол, а затем «заставить играть». Источник: DStudioproject
Автор протестировал, как модель добавит объект со сложным рисунком на фотографию. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FD_studioproject%2Fstatus%2F1958019251178267111&amp;postId=2181012" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">DStudioproject</a>
Автор протестировал, как модель добавит объект со сложным рисунком на фотографию. Источник: DStudioproject
Модель может точечно менять стиль выбранного объёкта на картинке. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fmadpencil_%2Fstatus%2F1958648469629149464&amp;postId=2181012" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">madpencil_</a>
Модель может точечно менять стиль выбранного объёкта на картинке. Источник: madpencil_

#новости #google

