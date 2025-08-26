Google обновила ИИ-редактор изображений — её модель Nano Banana обошла Flux и GPT-4o в пользовательском рейтинге

Обновление доступно в приложении Gemini и AI Studio.Модель под кодовым названием Nano Banana появилась на платформе LMArena в середине августа 2025 года. Она заняла первое место по оценкам пользователей, в соцсетях её называли «лучшей» для редактирования картинок.Источник: Lars_Pragmata26 августа Google официально объявила, что это её обновлённая модель Gemini 2.5 Flash Image Preview — «самая популярная в мире» на данный момент.В рейтинге ИИ-моделей для редактирования картинок она обходит конкурентов по числу положительных оценок пользователейОна доступна бесплатно в мобильном приложении Gemini. В сервисе AI Studio ей тоже можно пользоваться бесплатно с американских IP-адресов, выбрав Gemini Native Image. На всех генерациях есть водяной знак.Автор протестировал, исказит ли модель детали украшения. Источник: Alvaro CintasПо заявлениям компании, редактор не искажает лица персонажей. В примере пользователь заменил логотип Google на исходной фотографии. Источник: Poonam SoniВ соцсетях один из «вирусных» способов использования модели — генерировать картинки пластиковых коллекционных фигурок из 2D-рисунков.Фрагмент запроса: Turn this photo into a character figure. Make the PVC material look clear. Источник: mollyrabbi2Gemini поддерживает режим многоэтапного редактирования. Пользователь сначала попросил «посадить» героинь на стол, а затем «заставить играть». Источник: DStudioproject Автор протестировал, как модель добавит объект со сложным рисунком на фотографию. Источник: DStudioprojectМодель может точечно менять стиль выбранного объёкта на картинке. Источник: madpencil_#новости #google