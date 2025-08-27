Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» открыл доступ к тестированию «Алисы» с функциями ИИ-агента

Она сможет самостоятельно собрать корзину продуктов, найти билеты на концерт, составить маршрут путешествия и другое.

  • «Яндекс» открыл приём заявок на бесплатное тестирование «Алисы» — браузерного ИИ-агента, сообщила компания. Во время тестов пользователи могут дать ей до десяти поручений в день.
  • «Алиса» работает только в «Яндекс Браузере». Ей можно поручить, например, собрать корзину продуктов в магазине на определённую сумму или по выгодным ценам. Нужно задать список и условия — «Алиса» зайдёт в поиск, найдёт и изучит предложения разных интернет-магазинов, выберет наиболее подходящий сайт и поместит товары в корзину.
Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
«Яндекс» открыл доступ к тестированию «Алисы» с функциями ИИ-агента
  • «Алиса» использует браузер как человек: выбирает на сайтах пункты меню, заполняет формы, нажимает курсором на ссылки, а в режиме рассуждений подробно описывает каждый свой шаг и показывает его пользователю.
  • После получения задачи от пользователя «Алиса» разбирает её на отдельные подзадачи и решает, как лучше всего справиться с каждой из них, в какой последовательности и какая информация ей может понадобиться.
«Яндекс» открыл доступ к тестированию «Алисы» с функциями ИИ-агента
  • Можно поручить ИИ-агенту и другие задачи, не связанные с покупками: например, попросить выбрать десять свежих статей на сайте СМИ и пересказать их тезисами, найти билеты на концерт или в театр, составить маршрут путешествия, найти письма в электронной почте и другое.
«Яндекс» открыл доступ к тестированию «Алисы» с функциями ИИ-агента

#новости #яндекс #алиса

6
4
1
1
26 комментариев