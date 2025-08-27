Исследователи нашли «первый компьютерный ИИ-вирус» на базе модели от OpenAI

Она пишет вредоносные скрипты в режиме реального времени.Исследователи компании-разработчика антивируса ESET обнаружили программу, использующую ИИ-модель для генерации Lua-скриптов «на ходу». Они «универсальные» — для Windows, Linux и macOS.ESET Research назвала вирус PromptLock. Пока это «концепт или незавершённая разработка», а не полностью функциональное ПО. О том, как оно может «заражать» устройства в будущем, исследователям неизвестно.Из системных инструкций видно, что вирус сканирует данные на устройстве пользователя, которые может «украсть» или зашифровать. Есть и функция удаления данных, но она пока не реализована, пишут специалисты.В одной из системных подсказок исследователи нашли адрес биткоин-кошелька, который связан с создателем биткоина Сатоси Накамото. Это может быть «заглушкой или отвлекающим манёвром», пишет Cyber Security News.Фрагмент кода программы. Источник: ESET Research#новости