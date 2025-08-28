«ИИ-агенты превращаются в оружие»: Anthropic рассказала о случаях использования Claude для взломов и вымогательств

Компания называет новое направление в киберпреступности «вайб-хакингом» — ИИ снизил барьеры и оптимизировал деятельность злоумышленников.Claude и другие ИИ-агенты и чат-боты, вероятно, уже используются для киберпреступлений, говорится в отчёте Anthropic. В компании рассказали о нескольких выявленных ей случаях мошенничества.В первом кейсе преступники использовали Claude Code для взлома — пострадали как минимум 17 организаций в разных странах, включая госорганы, медицинские и религиозные учреждения, а также службы экстренной помощи.ИИ-агент одновременно выступал в качестве «технического консультанта и активного оператора». Claude также использовали для написания «психологически выверенных вымогательских требований» и оценки стоимости украденных данных. По словам компании, «вручную» осуществить такое «гораздо сложнее».Один из пользователей с помощью ИИ-агента для разработки создавал вирусы-вымогатели, затем продавал их другим киберпреступникам по цене от $400 до $1200.В другом кейсе Claude «помогал» северокорейским специалистам обманом устраиваться на удалённую работу в американские компании из списка Fortune 500. Раньше КНДР использовала людей с высшим образованием, опытом в ИТ и базовым знанием английского языка — теперь благодаря ИИ работу могут получить те, кто не умеет писать код и не понимает английский. Однако подробности схемы компания не раскрыла.В ещё одном случае злоумышленники с использованием ИИ создали Telegram-бота для «романтического мошенничества». Он составлял «убедительные и комплиментарные» сообщения, которые позволяли неанглоязычным преступникам знакомиться в интернете с жертвами из США, Японии и Южной Кореи для последующего вымогательства денег. По словам Anthropic, аудитория бота достигала 10 тысяч человек.Anthropic признаёт, что развитие ИИ снизило порог вхождения в киберпреступность. Компания разрабатывает инструменты обнаружения злоупотреблений, блокирует недобросовестных пользователей и передаёт информацию в правоохранительные органы. Однако злоумышленники находят способы обойти меры безопасности.#новости #anthropic #claude