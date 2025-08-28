Google открыла доступ к ИИ-редактору видеопрезентаций Vids

Он позволяет создавать раскадровки, а также прибегать к помощи нейросетей. Раньше он был доступен подписчикам Google Workspace и специальных тарифов с ИИ, теперь — бесплатно всем пользователям, сообщила компания.Это инструмент для создания видеопрезентаций с ИИ-функциями. Он помогает создавать раскадровки, предлагая сцены, подбирая стоковые изображения и фоновую музыку с помощью алгоритмов.Чтобы создать видео, нужно войти в свой Google-аккаунт и указать подходящий вариант — например, записать себя на видео, загрузить файлы с «Google Диска», сгенерировать ролик или выбрать нужный из шаблонов.В редакторе доступны стоковые фотографии, файлы из медиабанков — в том числе аудио, возможность добавлять текст и фигуры. Над презентацией можно работать совместно — для этого нужно открыть доступ другим пользователям.Источник: Google The Verge отмечает, что в бесплатной версии нет ни одной новейшей ИИ-функции. При этом у редактора vc.ru в сервисе недоступна ни одна ИИ-функция — вероятно из-за того, что Gemini недоступен в России.#новости #google #vids