Евгения Евсеева
AI

Google открыла доступ к ИИ-редактору видеопрезентаций Vids

Он позволяет создавать раскадровки, а также прибегать к помощи нейросетей.

  • Раньше он был доступен подписчикам Google Workspace и специальных тарифов с ИИ, теперь — бесплатно всем пользователям, сообщила компания.
  • Это инструмент для создания видеопрезентаций с ИИ-функциями. Он помогает создавать раскадровки, предлагая сцены, подбирая стоковые изображения и фоновую музыку с помощью алгоритмов.
  • Чтобы создать видео, нужно войти в свой Google-аккаунт и указать подходящий вариант — например, записать себя на видео, загрузить файлы с «Google Диска», сгенерировать ролик или выбрать нужный из шаблонов.
  • В редакторе доступны стоковые фотографии, файлы из медиабанков — в том числе аудио, возможность добавлять текст и фигуры. Над презентацией можно работать совместно — для этого нужно открыть доступ другим пользователям.
Источник: Google 
  • The Verge отмечает, что в бесплатной версии нет ни одной новейшей ИИ-функции. При этом у редактора vc.ru в сервисе недоступна ни одна ИИ-функция — вероятно из-за того, что Gemini недоступен в России.

