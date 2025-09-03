Популярное
Ася Карпова
AI

«Мы добились свободной работы с языком, то же самое сделаем для всех задач бизнеса»: DeepL представила ИИ-агента общего назначения

Пока он работает в режиме закрытого бета-тестирования для нескольких клиентов.

  • Компания разработала автономного «рассуждающего» ИИ-помощника DeepL Agent. Он может взаимодействовать с корпоративными приложениями и сайтами, анализировать данные и диаграммы, составлять таблицы, отправлять письма и помогать с локализацией продуктов.
Пример работы ИИ-помощника. Источник: DeepL
  • ИИ-агент работает на базе как собственных ИИ-моделей компании, лежащих в основе переводчика DeepL, так и решений «других» разработчиков. Каких — не уточнили.
  • Переводы были одной из первых сфер применения ИИ-моделей, но теперь наступает «новая эпоха ИИ-агентов», считает гендиректор DeepL Ярек Кутыловски. «Мы добились свободной работы с языком, а DeepL Agent позволит сделать то же самое для всех задач бизнеса», — добавил он.
  • ИИ-агент выйдет из режима бета-тестирования «в ближайшие месяцы» и будет доступен по подписке. Цену компания пока не называет.
  • В 2024 году DeepL привлекла $300 млн при оценке в $2 млрд. В июне 2025-го она вошла в список 100 самых влиятельных компаний по версии Time.

13 комментариев