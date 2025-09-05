OpenAI в 2026 году запустит массовое производство собственных чипов совместно с Broadcom — FT

Сумма сделки составит $10 млрд.В время звонка с инвесторами 4 сентября 2025 года глава Broadcom Хок Тан рассказал, что компания получила заказ на производство микросхем для нового клиента на $10 млрд. Имя заказчика он не раскрыл.По данным FT, компания будет производить чипы для OpenAI. Запуск массового производства запланирован на 2026 год, рассказали источники. Один из них уточнил, что разработчик ChatGPT планирует использовать чипы для собственных нужд, а не предлагать на внешнем рынке.Глава OpenaAI Cэм Альтман неоднократно заявлял о постоянно растущей потребности в вычислительных мощностях для развития и поддержки своих моделей. Компания среди прочего выступает одним из крупнейших заказчиков чипов Nvidia.В августе 2025 года Альтам сообщил, что на фоне запуска GPT-5 компания планирует удвоить свой вычислительный парк вдвое за пять месяцев.#новости #openai