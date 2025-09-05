Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Деньги
Крипто
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

OpenAI в 2026 году запустит массовое производство собственных чипов совместно с Broadcom — FT

Сумма сделки составит $10 млрд.

  • В время звонка с инвесторами 4 сентября 2025 года глава Broadcom Хок Тан рассказал, что компания получила заказ на производство микросхем для нового клиента на $10 млрд. Имя заказчика он не раскрыл.
  • По данным FT, компания будет производить чипы для OpenAI. Запуск массового производства запланирован на 2026 год, рассказали источники. Один из них уточнил, что разработчик ChatGPT планирует использовать чипы для собственных нужд, а не предлагать на внешнем рынке.
  • Глава OpenaAI Cэм Альтман неоднократно заявлял о постоянно растущей потребности в вычислительных мощностях для развития и поддержки своих моделей. Компания среди прочего выступает одним из крупнейших заказчиков чипов Nvidia.
  • В августе 2025 года Альтам сообщил, что на фоне запуска GPT-5 компания планирует удвоить свой вычислительный парк вдвое за пять месяцев.

#новости #openai

1
11 комментариев