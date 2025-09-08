В «Яндекс Музыке» появилась функция «AI-сеты» — она сводит треки в единый DJ-сет

Она уже поддерживает более 70 жанров электронной музыки.Источник: «Яндекс Музыка»Функция «AI-сеты Моей волны» работает на основе нейросети, которая сводит треки из «Моей волны» в единый DJ-сет с «плавным звучанием и гармоничным сочетанием композиций».Аудиомодель анализирует структуру треков (такты, ритм, вокал), а затем с помощью нейросетей и алгоритмической обработки выбирает самые яркие фрагменты и накладывает их друг на друга, чтобы получился цельный музыкальный поток без резких перепадов или пауз.В «Яндекс Музыке» отметили, что «AI-сеты» будут особенно полезны, например, для домашних вечеринок или танцев, где «важно сохранять атмосферу».Сейчас функция поддерживает более 70 жанров электронной музыки, включая техно, хаус и драм-н-бейс. «AI-сеты» можно также запустить по настроению или занятиям, и в будущем компания расширит сценарии.«AI-сеты» пока работают только в мобильном приложении «Яндекс Музыки», где появился специальный блок «Свели в AI-сет». В ближайшее время функцию добавят в веб-версию, десктопное приложение и на колонки компании.#новости #яндексмузыка