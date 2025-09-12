В Албании победителей государственных тендеров будет определять ИИ-бот — так власти хотят «исключить коррупцию»

Решение совпало с началом работы нового парламента страны, который избрали в мае 2025 года.Бот Diella на албанском сайте госуслуг. Источник: Mashable IndiaВыступая на Ассамблее Социалистической партии в Тиране, премьер-министр Эди Рама объявил об изменениях в составе кабинета министров и новых полномочиях ИИ-бота Diella.«Виртуальный чиновник» займётся проведением государственных тендеров и определением победителей, чтобы «сделать процесс госрасходов полностью прозрачным».По словам Рамы, профильное министерство передаст ответственность боту постепенно. Он не уточнил, насколько действия Diella будут контролировать власти, и не затронул вопрос о возможных манипуляциях ботом.Некоторые пользователи соцсетей отнеслись к инициативе скептически, отмечает Reuters. «В Албании могут подкупить даже ИИ», «Воровать не прекратят, а виновным сделают бота», — писали они.Diella запустили в начале 2025 года в качестве ассистента местной платформы госуслуг — в виде аватара женщины, одетой в традиционный албанский костюм. Бот помогает пользователям ориентироваться на сайте и оформлять документы.Публичные тендеры давно являются источником коррупционных скандалов в Албании, отмечает The Guardian. По мнению экспертов, «взяточничество проникло и в высшие эшелоны власти».#новости