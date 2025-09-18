Глава Anthropic: компания считает нужным предупредить о масштабах «потрясений» на рынке труда в ближайшие пять лет

А вероятность развития AGI по «очень-очень» плохому сценарию для человечества — 25%, полагает он.Гендиректор Anthropic. Источник: AxiosДарио Амодей заявил на конференции Axios, что Claude пишет «подавляющую часть» кода для создания новых версий самого себя. Пока он не может «полностью управлять разработкой», но доля посильных для него задач растёт «очень быстро».Глава компании считает, что языковые модели заменят «всех» офисных сотрудников начального звена в ближайшие пять лет, а уровень безработицы вырастет до 10-20%. «Думаю, вероятность достаточно высока, мы чувствуем, что должны предупредить мир и говорить об этом честно», — добавил он.В марте 2025 года глава Anthropic заявлял, что нейросети будут писать 90% кода для компаний через три-шесть месяцев. В конце августа СМИ писали, что прогноз не сбылся.В нескольких интервью в 2023 году и в середине сентября 2025-го Амодей говорил, что вероятность развития общего искусственного интеллекта (AGI) по «очень-очень плохому» для человечества сценарию — 25%, и 75% — что всё будет «очень хорошо».Американский активист Гуидо Райхштадтер направил гендиректору письмо, в котором указывает: это слишком высокий процент риска. 2 сентября 2025 года он объявил голодовку против попыток Anthropic «выиграть» гонку за AGI и на момент написания заметки продолжает каждый день приходить к офису компании с плакатами.#новости