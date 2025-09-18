ElevenLabs выпустила редактор видео Studio 3.0 с ИИ-инструментами для обработки звука и голоса

Он доступен бесплатно с ограничениями на число генераций в месяц. Здесь и далее источник: ElevenLabsКомпания обновила редактор до версии Studio 3.0, добавив возможность загружать и обрабатывать не только аудиозаписи, но и видео.В нём есть инструменты для генерации фоновой музыки и звуковых эффектов, изменения голоса, озвучивания с помощью синтезированных голосов и удаления лишнего шума.Также появились две новые функции: автоматическое создание субтитров и «переозвучка» фрагментов. Для второй есть текстовый редактор, в который сервис автоматически вставляет расшифровку ролика. Неверную фразу можно исправить в тексте — нейросети клонируют голос и заменят её.В бесплатном плане ElevenLabs доступно 10 тысяч кредитов в месяц. Их хватит на обработку примерно десяти минут аудио в зависимости от выбранных инструментов. Стоимость подписки начинается от $5 в месяц (около 415 рублей по курсу ЦБ на 18 сентября 2025 года). В ней дают 30 тысяч кредитов в месяц.Валерия ИльинаAI23 янвНейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков Сервис сделает дубляж, озвучит аудиокнигу и сгенерирует подкаст из текста.#новости