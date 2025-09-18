Google представила обновления браузера Chrome: чат-бот Gemini сможет находить информацию из истории поиска и получит функции ИИ-агента

А запускать AI Mode для поиска информации можно из адресной строки.Источние здесь и далее: GoogleДоступ к функциям Gemini получат все пользователи Mac и Windows в США, у которых в настройках установлен английский язык, сообщила компания. Нажав на значок Gemini в правом верхнем углу Chrome, пользователи смогут, например, попросить чат-бота разъяснить информацию с открытой страницы. При желании значок можно открепить, отмечает Wired.Чат-бот научился сравнивать и обобщать информацию с нескольких вкладок. Например, при планировании поездки он поможет собрать вместе данные о перелёте, отеле и активностях в отпуске с разных сайтов.«Скоро» компания добавит возможность искать информацию о ранее посещённых сайтах с помощью Gemini. Вместо поиска в истории браузера пользователи смогут, например, спросить «На каком сайте я видел стол из грецкого ореха на прошлой неделе?» — чат-бот покажет ссылкиВ «ближайшие месяцы» компания планирует выпустить Gemini с агентскими функциями в Chrome для задач вроде записи на стрижку или заказа продуктов. Пользователю нужно будет описать задачу чат-боту, а тот выполнит необходимые действия от имени пользователя.Обращаться к режиму AI Mode в «Поиске» можно будет из адресной строки браузера. Компания обещает выпустить это обновление в конце сентября 2025 года в США на английском языке и в «ближайшие недели» для других стран и языков.Задавать вопросы о текущей вкладке тоже можно будет из адресной строки. Chrome подскажет возможные вопросы, опираясь на контекст страницы. Контекстные подсказки уже доступны в США на английском языке, в других странах и на других языках — «в ближайшие недели».«Скоро» Chrome сможет использовать ИИ для управления паролями на сайтах: пользователи смогут менять скомпрометированные сохранённые пароли «по клику» на «поддерживаемых» сайтах — Coursera, Spotify, Duolingo, H&M и других.Google начала открывать доступ к функции анализа экрана с помощью Gemini в браузере Chrome в мае 2025 года. Функция была доступна подписчикам AI Pro и AI Ultra из США.#новости #googlechrome #google