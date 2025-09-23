В чат-бота Qwen добавили редактор картинок, «сохраняющий» внешность, и мультимодальную модель Qwen3-Omni

Они доступны бесплатно с российских IP-адресов.Источник: XAlibaba обновила модель для редактирования изображений и «улучшила» согласованность — лица персонажей, по заявлениям компании, теперь остаются неизменными. В соцсетях её сравнивают с Nano Banana от Google.Слева оригинальная картинка. Далее генерации Qwen-Image-Edit-2509. Источник: XИсточник: XЕщё одна новая функция — возможность соединять несколько картинок в одну, например, чтобы «переодеть» человека.Модель появилась в чат-боте в разделе «Редактирование изображений» под строкой для ввода запросов. Qwen Chat бесплатный и доступен из России.Источник: XПользователь попросил Qwen соединить фотографию дерева и рисунок. Источник: XТакже разработчики выпустили Qwen3-Omni — «первую» мультимодальную модель, которая поддерживает работу с текстом, изображениями, аудио и видео, в том числе на русском языке. Она анализирует аудиофайлы длиной до 30 минут, общаться с ней можно в голосовом и видеочате.Разработчики выложили код и веса Qwen3-Omni. Модель для редактирования картинок Qwen-Image-Edit-2509 тоже доступна на GitHub и HuggingFace.#новости