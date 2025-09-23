Популярное
Ася Карпова
AI

В чат-бота Qwen добавили редактор картинок, «сохраняющий» внешность, и мультимодальную модель Qwen3-Omni

Они доступны бесплатно с российских IP-адресов.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fnefuron_23%2Fstatus%2F1970397018100244548&postId=2231613" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Источник: X
  • Alibaba обновила модель для редактирования изображений и «улучшила» согласованность — лица персонажей, по заявлениям компании, теперь остаются неизменными. В соцсетях её сравнивают с Nano Banana от Google.
Слева оригинальная картинка. Далее генерации Qwen-Image-Edit-2509. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fteal5527%2Fstatus%2F1970381665504763925&amp;postId=2231613" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Слева оригинальная картинка. Далее генерации Qwen-Image-Edit-2509. Источник: X
Источник:<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fdoerstokyo342%2Fstatus%2F1970364021447721294&amp;postId=2231613" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank"> X</a>
Источник: X
  • Ещё одна новая функция — возможность соединять несколько картинок в одну, например, чтобы «переодеть» человека.
  • Модель появилась в чат-боте в разделе «Редактирование изображений» под строкой для ввода запросов. Qwen Chat бесплатный и доступен из России.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FMarcus1336%2Fstatus%2F1970337859883413681&amp;postId=2231613" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Источник: X
В чат-бота Qwen добавили редактор картинок, «сохраняющий» внешность, и мультимодальную модель Qwen3-Omni
В чат-бота Qwen добавили редактор картинок, «сохраняющий» внешность, и мультимодальную модель Qwen3-Omni
Пользователь попросил Qwen соединить фотографию дерева и рисунок. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FAngaisb_%2Fstatus%2F1970198124569489802&amp;postId=2231613" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Пользователь попросил Qwen соединить фотографию дерева и рисунок. Источник: X
  • Также разработчики выпустили Qwen3-Omni — «первую» мультимодальную модель, которая поддерживает работу с текстом, изображениями, аудио и видео, в том числе на русском языке. Она анализирует аудиофайлы длиной до 30 минут, общаться с ней можно в голосовом и видеочате.
  • Разработчики выложили код и веса Qwen3-Omni. Модель для редактирования картинок Qwen-Image-Edit-2509 тоже доступна на GitHub и HuggingFace.

