Google анонсировала советы от Gemini в мобильных играх — чат-бот сможет подсказать, как пройти уровень

Их начнут тестировать в «ближайшие» месяцы.Источник: GoogleКомпания разрешит использовать функцию анализа экрана Gemini Live во время игры. ИИ-помощник сможет «видеть» процесс и давать советы, например, как пройти уровень или победить противника.Чат с Gemini открывается в боковой панели. Общаться с ИИ-помощником можно голосом. Опция будет доступна для «некоторых» игр из Google Play. Точным списком компания не поделилась.Источник: GoogleDTFAI13 марMicrosoft представила Copilot for Gaming — ИИ-напарника для игроков Он будет помогать проходить игры и давать советы.#новости