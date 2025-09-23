Популярное
Ася Карпова
AI

Google анонсировала советы от Gemini в мобильных играх — чат-бот сможет подсказать, как пройти уровень

Их начнут тестировать в «ближайшие» месяцы.

Источник: Google
  • Компания разрешит использовать функцию анализа экрана Gemini Live во время игры. ИИ-помощник сможет «видеть» процесс и давать советы, например, как пройти уровень или победить противника.
  • Чат с Gemini открывается в боковой панели. Общаться с ИИ-помощником можно голосом. Опция будет доступна для «некоторых» игр из Google Play. Точным списком компания не поделилась.
Источник: Google
Источник: Google
DTF
AI
Microsoft представила Copilot for Gaming — ИИ-напарника для игроков

Он будет помогать проходить игры и давать советы.

#новости

2
19 комментариев