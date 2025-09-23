Suno выпустила пятую версию модели для генерации музыки

Пока она доступна по подписке.В Suno добавили обновлённую модель для генерации музыки и песен V5, заметили пользователи. Официального релиза пока не было. По словам «Метаверсище и ИИще», пятая версия доступна пользователям платных аккаунтов. «Чёрный Треугольник» пишет, что это бета-версия. Она поддерживает в том числе русский язык.Одному из пользователей в X компания ответила, что добавила улучшения в чистоте вокала и чёткости звука. Кроме того, разработчики улучшили способность модели понимать и создавать музыку «более нишевых поджанров».Некоторые пишут, что сгенерированные треки звучат «очень хорошо» и «невероятно». Один из пользователей написал, что качество звука в «V5 в 10 раз лучше, чем V4.5+», но новая модель не так хорошо следует промптам. Другой — что V5 позволяет генерировать треки «студийного качества» в любом жанре.«Разница с V4.5+ — просто безумная». Источник: @gh0stpenИсточник: «Метаверсище и ИИще»Источник: «Нейродвиж»Пользователь «быстро» сгенерировал соло и отметил качество звука и звуковые эффекты. Источник: @old_pgmrs_will Источник: «Нейродвиж»Пользователя под ником 1mmojunkie не сильно впечатлила пятая версия: по его мнению, хоровая полифония не так далеко продвинулась по сравнению с V4.5 и генерировать её не проще.#новости #suno