Alibaba выпустила модель Qwen3-Max «на уровне» GPT-5 в режиме «рассуждений»

У неё 1 трлн параметров.Результаты «рассуждающей» версии в тестах на вычисления и общие знания. Здесь и далее источник: AlibabaМодель была доступна в предварительной версии с 5 сентября 2025 года. Теперь компания выпустила флагманскую Qwen3-Max — свою «самую крупную» модель на 1 трлн параметров. Она доступна в чат-боте бесплатно.Как и GPT‑5 Pro, «думающая» версия Qwen3-Max-Thinking решила все задачи на вычисления из тестов Harvard-MIT Math Tournament и AIME 25, как заявляет компания.Результаты модели без режима «рассуждений» в тестах на написание кода и решение математических задачВ пользовательском рейтинге на платформе LMArena версия Qwen3-Max-Preview обходит Gemini 2.5 Pro и GPT-5-high в задачах на написание кода, уступая Claude Opus 4.1.Модель также доступна в API. Стоимость работы при запросах до 32 тысяч токенов – $1,2 и $6 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. От 32 до 128 тысяч токенов – $2,4 и $12, от 128 до 252 тысяч – $3 и $15. Qwen3-Max поддерживает контекст в 262 тысячи токенов.#новости